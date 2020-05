Tragedie in Rusland: drie coronadokters uit het raam van het ziekenhuis gevallen

De voorbije twee weken zijn drie coronadokters uit het raam van een ziekenhuis gevallen in Rusland. Twee van hen overleefden het niet, de derde herstelt van zijn verwondingen in het ziekenhuis. Het roept vragen op over de omstandigheden waarin het verplegend personeel er moet werken.

Op 22 april testte Alexander Shulepov uit Voronezh positief op het coronavirus. De Russische coronadokter nam diezelfde dag een video op met zijn collega Alexander Kosyakin, waarin ze zich erg kritisch uitlieten over het feit dat Shulepov ondanks zijn besmetting toch moest blijven werken en de omstandigheden waarin het verplegend personeel in Rusland moet werken, zonder voldoende beschermend materiaal.

Uit raam gevallen

Afgelopen zaterdag, twee weken na de video, is Shulepov uit een raam op de tweede verdieping van het ziekenhuis gevallen. Hij ligt nu op intensieve zorg, zegt Kosyakin aan CNN. “Ik heb hem het laatst gesproken op 30 april. Hij voelde zich toen goed en verwachtte snel ontslagen te zullen worden uit het ziekenhuis. Maar plots gebeurde dat dan. Het is allemaal heel onduidelijk, er zijn zoveel vragen waarop ik geen antwoord heb.”

Het ziekenhuis reageerde ondertussen door te zeggen dat het Shulepov nooit verplicht heeft om te blijven werken. Bovendien zou de man zijn verklaringen ingetrokken hebben. “We voorzien onze mensen wel van voldoende materiaal”, klonk het.

Nog twee gevallen

Merkwaardig genoeg is Shulepov al de derde arts in twee weken die in Rusland uit het raam van een ziekenhuis is gevallen. Op 1 mei overkwam het ook Elena Nepomnyashchaya, het hoofd van een ziekenhuis in Krasnoyarsk. Dat zou gebeurd zijn tijdens een vergadering met afgevaardigden van de regering, toen ze te horen kreeg dat het ziekenhuis omgebouwd zou worden tot coronaziekenhuis. Ze zou daar geen voorstander van geweest zijn. Ze overleefde de val niet.

Ook Natalya Lebedeva kwam op 24 april op die manier om het leven. Het hoofd van de spoeddienst van het trainingscentrum voor Russische kosmonauten werd volgens de autoriteiten behandeld voor Covid-19. Het was een “tragisch ongeval”, aldus het ziekenhuis. “Ze was een echte professional.” Meer is er niet bekend over dat tweede overlijden.