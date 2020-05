In de Noord-Duitse stad Bremerhaven hebben agenten in de nacht van maandag op dinsdag een egel moeten bevrijden uit een milkshake-beker. Volgens de politie werd het dier vermoedelijk gelokt door restjes, met bananensmaak, onderaan de beker.

De egel kwam met zijn kop in de beker vast te zitten, en was - in een poging om zichzelf ...