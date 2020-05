Aantal nieuwe besmettingen in Limburg blijft verder dalen

Hasselt - Het aantal nieuwe besmettingen in Limburg blijft verder afnemen. De afgelopen 24 uur testten 25 Limburgers positief op het coronavirus, dat is opnieuw het laagste aantal nieuwe besmettingen sinds de uitbraak van de crisis.

De dalende trend in het aantal nieuwe besmettingen in Limburg zet zich verder. De afgelopen 24 hebben 25 Limburgers te horen gekregen dat ze met het coronavirus besmet zijn. Dat is opnieuw het laagste aantal nieuwe besmettingen sinds de uitbraak van de coronacrisis. Maandag werden er 27 nieuwe besmettingen gemeld, zondag 42, zaterdag 35. Die dalende trend is ook nationaal zichtbaar. De afgelopen 24 uur werden er in ons land 242 nieuwe besmettingen gerapporteerd, het laagste aantal sinds midden maart. Maandag was er nog sprake van 361 nieuwe positieve gevallen. Die daling is goed nieuws, al moet hierbij wel vermeld worden dat er maandag iets minder mensen getest werden (15.494) dan zondag (16.929). In Limburg hebben nu 5.499 mensen met zekerheid een coronabesmetting opgelopen. Dat betekent dat sinds de uitbraak van de crisis 64 op 10.000 Limburgers in aanraking zijn gekomen met het coronavirus. Limburg blijft daarmee de zwaarst getroffen provincie. Antwerpen blijft nog altijd het meest gespaard van het virus met 36 op 10.000 besmettingen.

97 overlijdens

In ons land stierven opnieuw 97 mensen met een coronabesmetting. Dat aantal ligt iets hoger dan maandag (80 coronadoden) en zondag (79 coronadoden). Het totale dodenaantal klimt daarmee in ons land naar 8.016. Het aantal nieuwe opnames stijgt opnieuw lichtjes (de afgelopen 24 uur werden er 84 nieuwe patiënten opgenomen), maar blijft wel voor de derde dag op rij onder de symbolische grens van honderd. Op dit moment liggen er in onze ziekenhuizen 3.082 coronapatiënten, een stijging van 38 ten opzichte van gisteren. Van die 3.082 patiënten verblijven er 646 op intensieve, dat zijn er negen minder dan gisteren. Het totale aantal bevestigde besmettingen in ons land bedraagt nu 50.509, al ligt het werkelijke aantal nog een stuk hoger omdat niet iedereen met symptomen ook getest is.