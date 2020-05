Eerste veroordeelde voor inbreuken op coronamaatregelen loopt opnieuw tegen de lamp

De man die als eerste in België door de correctionele rechtbank veroordeeld werd omdat hij herhaaldelijk de coronamaatregelen niet had nageleefd, is enkele dagen later opnieuw betrapt toen hij zich niet aan de maatregelen hield. Dat meldt de krant La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. De man, A.S., was op 24 april veroordeeld tot een werkstraf van 125 uur en is nu opnieuw gedagvaard. Op 15 mei moet hij al voor de rechtbank verschijnen.