Cijfers blijven onder de grens van de 100: 84 nieuwe opnames, 97 overlijdens

Er werden de afgelopen 24 uur 84 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat meldt Sciensano, het Belgisch wetenschappelijk instituut voor gezondheid. 97 mensen zijn gestorven.

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

In de ziekenhuizen zijn er momenteel in totaal 3.082 patiënten opgenomen, iets meer dan de dag voordien (+38). De voorbije 24 uur zijn 84 nieuwe opnames gemeld, 63 mensen mochten het ziekenhuis verlaten. Het aantal mensen op intensieve zorg daalde verder (-9) tot 646. Daarvan worden er 387 beademd, ook een daling met 14. “Het aantal covid-patiënten in het ziekenhuis blijft stabiel”, concludeert Sciensano in een persbericht.

Het aantal nieuwe opnames ligt maandag wel iets hoger dan de dag voordien, toen er 59 mensen opgenomen werden. Maar de trend blijft positief, onder de 100, en dus stabiel. Verwacht werd dat er sowieso een correctie zou komen na het weekend, omdat de cijfers dan vaak moeilijker doorkomen.

In totaal zijn nu 8.016 mensen overleden aan het coronavirus in ons land, van wie 97 de voorbije 24 uur. Van die 97 zijn er 57 overleden in het ziekenhuis en 40 in een woonzorgcentrum.

De afgelopen 24 uur werden 242 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd, 150 via de ‘gewone kanalen’ (ziekenhuizen), en 92 via de studie in de woonzorgcentra.