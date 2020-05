Eindelijk weer tennissen in Paal

Paal

Beringen - Na 7 weken mag men bij K. Tennisclub Paal weer tegen het balletje slaan. En het deed deugd.

Om 9u stonden de eerste mannen en vrouwen klaar om weer aan (de) slag te gaan. Van de auto - fiets of te voet - ging het rechtstreeks naar de gereserveerde tennisbaan. De nodige coronamaatregelen, een tikje met het tennisraket tegen elkanders raket ipv de gebruikelijke hand. En dan was het zover, terug een balletje slaan. Na 7 weken inactiviteit was het toch terug wennen, de spieren terug loskrijgen. Het bestuur had een mooi schema opgesteld zodat men zich op een gemakkelijke manier aan de richtlijnen rond afstand bewaren ed. kon houden. Zo waren ook oa de banken afgesloten en de scoreborden verwijderd. En om iedereen er zeker aan te herinneren welke deze zijn had men aan elke baan nog een folder met de nodige pictogrammen opgehangen. AC