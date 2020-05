Verkoop van Victoria’s Secret gaat niet langer door

Het is officieel: de kandidaat-overnemer van het noodlijdende lingeriemerk Victoria’s Secret heeft de deal afgeblazen. Drie maanden eerder hadden de twee partijen nog een akkoord bereikt ter waarde van zo’n 485 miljoen euro.

Eind februari kwam er hoopgevend nieuws voor Victoria’s Secret, dat de voorbije jaren veel imagoschade en grote verliezen leed. Moederbedrijf L Brands stemde ermee in om een meerderheidsbelang van 55 procent in het merk over te dragen aan investeerder Sycamore Partners. Prijskaartje: 485 miljoen euro.

Maar er zat de laatste weken een kink in de kabel bij de onderhandelingen. Zo sloot L Brands midden maart de winkels van Victoria’s Secret als gevolg van de coronacrisis. Sycamore Partners voerde aan dat die wijziging in strijd was met de op til zijnde transactie, meldde The Wall Street Journal. L Brands heeft nu zelf bekendgemaakt dat de deal is afgesprongen.

Het is meteen een nieuwe domper voor het lingeriemerk, bekend van zijn push-upbeha’s en topmodellen met engelenvleugels, dat eerder al de jaarlijkse modeshow afvoerde en met Les Wexner (82) een omstreden topman aan het roer heeft. Eén ding was financieel dienstverleningsbedrijf Bloomberg in februari al duidelijk. Als Sycamore Partners zich zou terugtrekken, zou het enorm moeilijk worden om een nieuwe koper te vinden. De toekomst van Victoria’s Secret blijft dus hoogst onzeker.