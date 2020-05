OPROEP. Krijg jij de gezinsagenda nog gepland?

Moeten jij of je partner straks opnieuw aan het werk en moeten een of meerdere van je kinderen straks naar school? En wordt het dan een heel gedoe om jullie agenda geregeld te krijgen? Dan zijn wij op zoek naar je.

We zoeken voor een artikel in Het Belang van Limburg naar verschillende gezinnen (van een alleenstaande ouder tot een nieuw samengesteld gezin met een mix van kleuters/ lagere schoolleerlingen en middelbare studenten) die willen getuigen over wat aan hun dagelijkse leven verandert en hoe zij dat gaan aanpakken.

Zin om te getuigen? Mail ons dan via dit linkje jouw contactgegevens.

LEES OOK. Scholen willen dat bedrijven zelf opvang organiseren