Rode Duivels, Red Flames en fans steken zorgverleners hart onder de riem met virtuele Mexican Wave

Fanclub 1895, de officiële supportersclub van al onze nationale voetbalploegen, lanceert samen met de Belgische Voetbalbond KBVB en op initiatief van enkele van zijn supporters, een virtuele wave. Met de grote onlinesolidariteitsactie ‘The 1895 Wave for Support’ kunnen Belgische voetbalfans hun steun betuigen aan alle zorgverleners van ons land voor hun inzet in de strijd tegen het coronavirus. De opbrengst gaat integraal naar het Belgische Rode Kruis. De organisatie zal met het geld mondmaskers, verzorgingshandschoenen en ontsmettingssprays aankopen voor zijn vrijwilligers, zo werd dinsdag bekendgemaakt.

“De Koninklijke Belgische Voetbalbond en 1895 Official Belgian Fan Club roepen alle supporters op om tussen 5 mei en 13 juni een korte video op te laden op www.waveforsupport.be waarin hij/zij de iconische wave-beweging uitvoert. Iedereen ziet zichzelf vervolgens meteen in de virtuele mexican wave tussen zijn of haar voetbalidolen en andere bekende gezichten. De actie eindigt symbolisch op 13 juni, de dag dat de Rode Duivels hun EK zouden starten. Dan wil de KBVB de langste virtuele mexican wave, voor alle zorgverleners in ons land”, klinkt het in de mededeling.

“De virtuele wave is meer dan een symbolisch gebaar. Supporters hebben ook de mogelijkheid om vrijblijvend een schenking te doen ten voordele van het Rode Kruis en haar medewerkers. Die donaties, van een vrije gift tot 25, 40 of 75 euro, helpen het Rode Kruis hulpbehoevenden in heel België te blijven ondersteunen in hun strijd tegen het coronavirus.”

“Onze vrijwilligers zetten zich al weken in voor de strijd tegen COVID-19”, zegt Ine Tassignon, woordvoerster van het Rode Kruis. “De nationale wave zal hen en onze collega-zorgverleners de mentale boost geven die nodig is om te kunnen blijven doorgaan. Maar ook de financiële steun van de actie blijft nodig om zoveel mogelijk kwetsbare mensen in nood te bereiken. Zo helpen supporters ons met 25 euro al ontsmettingsspray aan te kopen om een ziekenwagen te ontsmetten. Met 40 euro kunnen we 14 FFP2-mondmaskers voor onze zorgverleners inkopen en voor 75 euro kunnen we ons genoeg verzorgingshandschoenen aanschaffen om een week ziekenvervoer te organiseren van mogelijks besmette patiënten.”

Onder meer Janice Cayman, Jan Vertonghen, Tine De Caigny, Dries Mertens en Thomas Meunier hebben hun filmpje al ingestuurd. Ook Red Lion Loïck Luypaert en Siebe Schrijvers, aanvoerder van de beloften op het voorbije EK, hebben hun wave alvast gedeeld. Net als KBVB-CEO Peter Bossaert en ex-Rode Duivels Marc Degryse en Geert De Vlieger.