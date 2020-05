Beste vegetarisch en veganistisch restaurant van 2020 bekendgemaakt

We’re Smart, de organisatie onder leiding van chef-kok Frank Fol die groenten een groter podium wil geven in de culinaire wereld, heeft opnieuw een beste vegetarisch en beste veganistisch restaurant bekendgemaakt. Daarvoor moet je respectievelijk in Lyon en Londen zijn.

Lekker dineren, daar hoeft niet altijd vlees bij te komen kijken. Dat wil chef-kok Frank Fol al jaren bewijzen met zijn We’re Smart Green Guide 2020. In plaats van sterren krijgen de restaurants daarin radijzen uitgereikt, waarvan vijf het hoogste aantal is. In de editie van dit jaar zijn 964 restaurants uit 43 landen opgenomen en telkens wordt ook een beste vegetarische en een beste veganistische zaak naar voren geschoven.

De award voor beste vegetarisch restaurant gaat dit keer naar Culina Hortus in Lyon. Het gaat om een project van het culinaire duo Thomas Bouanich en Maxime Rémond, waar Adrien Zedda als chef achter het fornuis staat. “Hoewel Adrien nog maar 26 jaar is, mag hij zich al beschouwen als één van de beste chefs ter wereld. Hij tovert groenten op een uitzonderlijk creatieve manier om tot een waar feest, met verfijnde, uitgebalanceerde, gezonde en vooral heerlijke gerechten”, zegt Fol.

Het beste veganistisch restaurant is dan weer terug te vinden in Londen. Het gaat om Vanilla Black van chef Andrew Dargue en zijn vrouw Donna Conroy. “Fantastisch om te ontdekken dat vegan ook topgastronomie kan zijn. De verrassende combinaties, texturen en smaken zijn genoeg om zelfs de meest fervente vleeseter te bekeren”, zegt Fol daarover.