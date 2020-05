Beringen -

De kantoorruimte en de opslagplaats voor de stock van restaurant Hoeveke in de Hospitaalstraat in Beringen-Mijn is dinsdagvoormiddag grotendeels vernield door een brand. Alles stond in een hob unit die achteraan tegen het pand was geplaatst. Dat gebouw is volledig uitgebrand. Volgens de eerste vaststellingen is het vuur ontstaan bij het verdelgen van onkruid.