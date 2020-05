Wie is wie?(vlnr) Gijs Polspoel (42), regisseur, meer dan vijftien jaar goede vrienden, Linde Merckpoel (35), goede vriendin en collega bij de VRT, echtpaar Anneke Pauwels (49) en Arne ’t Jolle (49), meer dan twintig jaar goede vrienden, sinds Christophe en Arne samen bij Woestijnvis werkten. Arne is de peter van Maurice, Christophes zoon, Anda Ackx (45), echtgenote en mama van Christophes zoon Maurice, Helena Lambrecht (18), dochter van Christophe en plusdochter van Anda, Oliver Rynders (48), jarenlange vriend en peter van Helena, echtpaar Siska Schoeters (38) en Tomas De Soete (43), goede vrienden en collega’s bij de VRT. (Niet op de foto, wel aanwezig via videochat) Hans Van Dyck (49), levenslange vriend, samen met zijn broer acteur Tom Van Dyck Foto: Kris Van Exel