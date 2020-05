Fransman had op 27 december al corona: “Toen kwam die pijn in mijn borstkas”

Het nieuwe coronavirus was eind december al in Frankrijk. Een 43-jarige man die op 27 december met een longontsteking opgenomen werd in het ziekenhuis, blijkt besmet te zijn geweest met SARS-CoV-2. Dat was bijna twee maanden voor de eerste gevallen in Europa aan het licht kwamen. “Om 5 uur ’s nachts ben ik naar het ziekenhuis gereden omdat ik zoveel pijn had”, getuigt de man, die nu in betere toestand is, bij BFM TV.

Dat er zo vroeg al een coronabesmetting was in Europa, kwam aan het licht toen Franse artsen besloten ook stalen te testen van patiënten die tussen eind december en eind januari met een longontsteking in het ziekenhuis opgenomen werden. “De tests die toen afgenomen waren, kwamen allemaal negatief terug. Maar toen werd alleen op griep en andere coronavirussen getest”, zegt Cohen. “Van de 24 patiënten die we op het nieuwe coronavirus getest hebben, bleek één man positief voor het nieuwe coronavirus toen hij opgenomen werd in het ziekenhuis.”

Grieperig

De 43-jarige Amirouche Hammar, een inwoner van Bobigny, is vandaag helemaal hersteld. Maar eind december voelde hij zich grieperig: een droge hoest, koorts en moeilijkheden om te ademen. Tot het op 27 december erger werd. “Ik werd ’s nachts wakker van de pijn”, zegt hij bij BFM TV. “Ik heb meteen besloten om de auto te nemen en naar het ziekenhuis te gaan. Ik voelde dat het niet ging omdat ik plots erge pijn had in mijn borstkas, ademen lukte bijna niet.”

Een longontsteking, stellen de dokters die dag vast. Op dat moment, eind december, is alleen China in de ban van het virus. Pas op 12 januari zou de Wereldgezondheidsorganisatie het bestaan van het nieuwe coronavirus erkennen. Hammar krijgt te horen dat hij er erg aan toe is. Na 15 dagen in het ziekenhuis mag hij pas naar huis.

Sushi

“Hij heeft zijn twee van zijn vier kinderen wel besmet, maar zijn vrouw niet. Zij werkt in de visafdeling van een supermarkt. Daar werkt ze alleen met Franse producten, maar naast haar staan wel mensen van Chinese origine in de sushi-afdeling. Mogelijk heeft ze het virus daar dus opgelopen, zonder er zelf ziek door te worden. Maar het is niet aan ons om dat onderzoek te voeren”, zegt Yves Cohen.

De grote vraag is nu of Hammar patiënt nul was, het eerste geval in Europa, en hoe hij het opgelopen heeft. Beide vragen zijn moeilijk te beantwoorden. De man was niet iemand die veel reisde en had in de periode ervoor alleen contact gehad met zijn vrouw en kinderen. “Ik was verrast toen ze me zeiden dat ik 100 procent zeker positief getest had op Covid-19. Als je ziet wat voor ravages die ziekte veroorzaakt.”