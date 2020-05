Meghan Markle wil niet dat haar voeten gefilmd worden en heeft nog wel meer ‘prinsessengedrag’

“Als de camera stopt met draaien, is ze helemaal niet zo vriendelijk.” Dat vertelt een professionele cameraman die met Meghan Markle heeft samengewerkt voor ze met prins Harry trouwde. In een interview met Daily Mail verklaart hij dat ze nog wel meer “prinsessengedrag” vertoonde.

De Britse pers is nog lang niet klaar met modder gooien richting Meghan Markle, ook al woont ze ondertussen weer in Los Angeles. Bij de Britse krant Daily Mail hebben ze een cameraman te pakken gekregen die in het verleden heeft samengewerkt met de toenmalige ‘Suits’-actrice aan een project in Toronto. Volgens hem vertoonde ze al voor haar huwelijk met Harry “divagedrag” en was ze soms “bijzonder onbeleefd, moeilijk en veeleisend”.

“Mensen vertelden me dat ik me best voorbereidde op haar gedrag. Ze werd toen al de prinses genoemd”, vertelt de man die anoniem wil blijven omdat hij nog altijd in de sector actief is. “Toen ze eenmaal binnenkwam, gedroeg ze zich als een diva. Het was haar manier van doen, hoe ze met mensen praatte en de regels die ze oplegde. Ze gedroeg zich als een A-ster terwijl ze eigenlijk nog geen D was. Het was haast een karikatuur.”

Mean Girls

De samenwerking zelf verliep wel vrij vlot. “Ze was makkelijk om te filmen. Als je actie roept dan weet ze wat haar te doen staat, maar als de camera stopt is ze helemaal niet zo vriendelijk. Ze had ook van alles op haar wenslijst staan en bracht een volledige entourage mee. Het was net een scène uit Mean Girls waarbij ze naar mensen keken en dan vervolgens samen begonnen te lachen.”

Bovendien kreeg het camerateam de opdracht vooral haar voeten niet in beeld te brengen. “Ze vindt die blijkbaar afschuwelijk. Een van mijn medewerkers die per ongeluk haar voeten had gefilmd, kreeg een flinke uitbrander. Hij was gewoon getraumatiseerd na de opnames. Ze verdient de aandacht die ze nu krijgt niet. Ik was niet onder de indruk van haar, maar wel van het feit dat ze Harry wist te charmeren. Ze kwam over als iemand heel onzeker en verwend.”