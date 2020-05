VIVA-SVV zorgt voor knutselplezier bij kinderen in asielcentra

Helchteren

Houthalen-Helchteren - Niet alleen voor volwassenen zijn het vreemde tijden, ook kinderen hebben het lastig met alle maatregelen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. Ze kunnen niet samen spelen met hun vriendjes en alle leuke vrijetijdsactiviteiten zijn opgeschort. Dat geldt ook voor kindjes die in asielcentra verblijven. VIVA-SVV besloot daarom voor deze gezinnen spel- en knutselpakketten te maken.

In de meeste opvangcentra mogen de kinderen niet meer in groep spelen en brengen ze het grootste deel van hun tijd nu door op hun gezinskamer. Het personeel, dat ook vaak in halve teams moet draaien, doet z’n uiterste best om het voor de families zo aangenaam mogelijk te maken, maar dat is niet evident. De verveling slaat toe, net op een moment waar elke afleiding van het vele coronanieuws meer dan welkom is.

VIVA-SVV besloot daarom voor deze gezinnen spel- en knutselpakketten te maken. Daarin zitten boekjes met knutselinstructies en kleurplaten, allerlei teken-, schilder- en knutselmateriaal, wat speelgoed en leuke gezelschapsspelletjes. De respons was erg groot: in totaal gingen 23 centra op het aanbod in. Zo’n 650 gezinnen met in totaal 1.200 kinderen kregen intussen een pakketje. Ook in Houthalen-Helchteren bracht VIVA-SVV 130 knutselpakketten naar het lokale opvangcentrum.

Uit de vele enthousiaste reacties blijkt alvast dat dit intussen voor heel wat knutselplezier heeft gezorgd! En dat vinden wij dan weer een lichtpuntje in deze uitdagende periode.