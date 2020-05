Frank Geerits is de Toeter van Neeroeter

Maaseik - Iedere avond om 20 uur speelt Frank Geerits met zijn trompet een liedje op zijn oprit. Hij doet dit sinds enkele weken als eerbetoon aan alle zorgverleners. Wie door de velden of het groen in Waterloos trekt, hoort hem van ver spelen.

Frank is afkomstig uit Opitter. In 2012 verhuisde hij naar Neeroeteren. Vanuit Waterloos heeft hij een mooi zicht op zijn geboortedorp. Daar begon hij op zijn 8ste muziekles te volgen. Toen hij 12 werd, sloot hij aan bij de fanfare en nadien bij de lokale blaaskapel. Hij is nog steeds lid van beide verenigingen en sinds een jaar voorzitter van de blaaskapel.Jaarlijks bezoekt hij het blasmusik festival in Oostenrijk. Het Tomorrowland voor blaasmuziekfans, zeg maar. Blaasmuziek wordt – ten onrechte – vaak afgeschilderd als hoempapa of ouwbollige muziek. Met zijn dagelijks mini-concertje, bewijst hij het tegendeel en toont hij aan dat deze muziek nog lang niet is afgeschreven.Zolang we in ons kot moeten blijven, kan Frank niet repeteren met de andere bandleden. Daarom speelt hij iedere avond rond 200 uur een lied op zijn trompet of bugel. Het optreden is bedoeld voor de zorgsector die iedere dag het beste van zichzelf geeft in moeilijke omstandigheden. Daarnaast is het optreden uitgegroeid tot een aangenaam intermezzo voor buren en toevallige passanten in deze bizarre tijden.