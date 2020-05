Evra kreeg doodsbedreigingen van Liverpoolfans na incident met Luis Suarez in 2011: “We gaan je familie vermoorden”

Voormalig Manchester United-verdediger Patrice Evra werd in 2011 met de dood bedreigd nadat toenmalig Liverpool-aanvaller Luis Suarez zich racistisch had uitgelaten tegenover de Fransman. Dat heeft hij maandag onthuld in een podcast van ManU. “Manchester United kreeg zoveel dreigbrieven die aan mij gericht waren”, stelt Evra.