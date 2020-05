Ivan De Witte haalt uit naar clubs die spelers op technische werkloosheid zetten

Maandag werd de vergadering van de Pro League, die meer duidelijkheid moest verschaffen over het einde van onze competitie en het vervolg volgend seizoen, opnieuw uitgesteld. AA Gent-voorzitter Ivan De Witte liet zich in de Sporza-podcast De Tribune uit over de stand van zaken in ons profvoetbal in crisis. “Wij hebben in België geen al te beste reputatie om met de overheid te gaan praten.”