Voor het eerst in dertig jaar Amerikaanse marineschepen in de Barentszzee

De Amerikaanse marine heeft deze week voor het eerst in dertig jaar drie torpedobootjagers naar de Barentszzee voor de Arctische kust van Rusland laten varen. Sinds het midden van de jaren tachtig, het hoogtepunt van de Koude Oorlog, opereerden er geen marineschepen meer in het gebied, meldt nieuwszender CNN dinsdag.

Doel van de operatie is “de vrijheid van de scheepvaart te waarborgen en de naadloze integratie tussen bondgenoten aan te tonen”, zei het US Naval Forces Europe in een verklaring. De drie torpedobootjagers ...