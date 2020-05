SP.A hekelt besparingsmaatregel Weyts in het basisonderwijs: “Woordbreuk”

Volgens SP.A blijkt uit de begrotingsaanpassing dat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) bespaart op het basisonderwijs door de afschaffing van de mogelijkheid voor scholen om niet-ingevulde vervangingen om te zetten naar extra uren later op het jaar. “Onbegrijpelijk dat Weyts in volle coronatijden bespaart op het basisonderwijs. Weyts pleegt woordbreuk, niets meer of minder”, reageert Vlaams parlementslid Steve Vandenberghe, zelf voormalig schooldirecteur.