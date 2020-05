Buurtbewoners renoveren kapelletje in Wijer

Wijer

Nieuwerkerken - Al sinds 1937 staat er in Wijer een kapelletje op de hoek van de Schansstraat en de Verlaerstraat. Enkele buren hebben van de lockdown gebruik gemaakt om de kapel weer op te knappen.

Eerst heeft op dezelfde plek 300 jaar een lemen kapel gestaan, die was nog drie keer groter. In 1937 werd die afgebroken en vervangen door dit stenen exemplaar. Een paar mensen van de toenmalige kerkfabriek hebben de kapel toen zelf gebouwd.

De bijzondere naam 'Kapel van den Kouden Steen' heeft ook een goede reden. Aan de achterkant van de kapel is er ook echt een koude steen ingemetseld. Zoals de naam het zelf zegt, blijft die altijd koud, ongeacht de weersomstandigheden. Mensen kwamen en komen nog steeds naar deze kapel op bedevaart om te genezen van het ‘Rad van Sinte-Katrien’, een vorm van eczeem. Ook om te genezen van de ‘Koude Koorts’ komen mensen hier bidden en leggen ze hun hand op de steen.

De kapel werd altijd goed onderhouden, maar nu was het tijd voor een renovatie. “Met een vijftal mensen uit de buurt hebben tijdens de lockdown de handen in elkaar geslagen om de kapel te renoveren. In tijden van social distancing was dat niet altijd makkelijk en soms leidde dat zelfs tot hilarische toestanden. Maar het is ons toch gelukt. Zo hebben we gesnoeid, de dakgoten proper gemaakt, het dak ontmost en de kapel afgespoten met een hogedrukreiniger. Tot slot hebben we de kapel van een likje verf voorzien en alle beelden zijn netjes gereinigd. En zelfs de klok, die was stilgevallen, is in haar glorie hersteld en luidt weer als vanouds”, zo klinkt het bij de initiatiefnemers.

Wie de kapel wil bezoeken, is welkom, bijvoorbeeld om een kaarsje te branden. De kapel is te vinden in Wijer op de hoek van de Verlaerstraat en de Schansstraat.