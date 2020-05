Telefacts zendt reportage over Julie Van Espen toch uit

Telefacts heeft besloten de reportage over de moord op Julie Van Espen toch uit te zenden. De reportage moest normaal vorige week dinsdag al uitgezonden worden. Telefacts besloot dat niet te doen omdat de advocaten van dader Steve Bakelmans ermee dreigden een klacht neer te leggen tegen de speurders die in de reportage in beeld komen. De reportage is dinsdagavond te zien om 21.45 uur op VTM.