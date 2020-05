Ben Crabbé is een gelukkig man. Voor het eerst in drie weken speelde hij maandagavond Blokken opnieuw met kandidaten in de studio. “Ik ben blij dat de kijker in die uitzonderlijke dagen het programma trouw is gebleven. Maar eerlijk is eerlijk: Blokken is niet gemaakt om vanop afstand te spelen. Soms leek het wel een radioquiz.”