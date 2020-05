Wat zegt het over jou, als je een beroep moet doen op ex-spelers om je club overeind te houden? Sinds hij Standard overnam in 2015 is Bruno Venanzi altijd afhankelijk geweest van anderen. De Luikse voorzitter steunt op deze zes reddingsboeien om Standard vandaag aan een licentie voor het BAS te helpen.