Geen grote drukte op treinen en bussen op de eerste echte ‘werkdag’ sinds corona. In het seinhuis in Hasselt draait wel alles weer op volle toeren, al werden er wel wat dingen aangepast.

Nu er weer meer treinen rijden, is het ook in het seinhuis opnieuw alle hens aan dek. “Gemiddeld 280 treinen per dag loodsen we door de zone van Tongeren tot Diegem, inclusief de luchthaven in Zaventem ...