Waarom het goed is dat eindelijk een homo meedoet aan ‘Boer zkt vrouw’

Tristan (25) is de eerste homo in Boer zkt vrouw. Hij oogst daarvoor veel bewondering in het boeren- én het homomilieu. “Het taboe is nog immens. Ik ken een boer die zich pas durfde te outen nadat zijn ouders waren overleden”, zegt Jaimie Deblieck, Mister Gay Belgium 2017 en gediplomeerd tuinbouwer.