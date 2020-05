Uw poetshulp komt terug: wie moet voor handgel zorgen en is mondmasker verplicht?

Voor veel gezinnen was het een groot gemis, de afgelopen weken. Net nu iedereen continu thuis is en rommel maakt, is er niemand die ons komt helpen om de boel weer op orde te krijgen. Ook daar komt stilaan verandering in. Straks kunnen we onze huishoudhulpen weer met – spreekwoordelijke – open armen ontvangen. Maar moeten we dan een mondmasker dragen? En wie zorgt voor de handgel?