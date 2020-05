Grensbarricade in Smeermaas verwijderd, op andere plekken verandert niets

Lanaken / Riemst / Lommel / Hamont-Achel / Bocholt / Kinrooi / Maaseik / Voeren -

Maandag is de grensbarricade in de Brugstraat in Smeermaas verwijderd. “De politie zal voortaan periodiek de drie grensovergangen in Lanaken controleren”, zegt burgemeester Marino Keulen. In alle grensgemeentes blijven de statische controles wel behouden tot minstens 11 mei.