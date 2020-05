Tongeren - In de basiliek van Tongeren wordt de Onze-Lieve-Vrouw omringd door zo’n vierhonderd hortensia's. Naar aloude traditie wordt in Tongeren de maand mei omgedoopt tot de Mariamaand.

De Tongenaren kunnen zelf bloemen doneren om de basiliek op te fleuren. Door de coronacrisis ging dat dit jaar iets anders in zijn werk. Men merkt wel dat de basiliek heel wat meer Tongenaren over de vloer krijgt die steun zoeken in deze moeilijke periode.