Voortaan 6 procent btw op handgels en mondmaskers, maar zeep en luiers blijven ‘luxegoederen’

De btw op beschermende handgels en mondmaskers daalt vanaf dinsdag van 21 naar 6 procent en komt zo op hetzelfde niveau als basisproducten. Denk aan vis, vlees, melk of maandverband. Maar op gewone zeep om je handen te wassen – wat toch fel wordt aangeraden in deze coronatijden – blijf je 21 procent betalen. Wie bepaalt welke producten en diensten onder welk tarief vallen? En hoe komt het dat de logica soms ver zoek is?

