Franse premier benadrukt de noodzaak van economisch herstel

“Het moment is kritiek. We kunnen niet in lockdown blijven”. Dat heeft de Franse premier Edouard Philippe maandag gezegd voor de Senaat, waar hij zijn strategie voor de afbouw van de lockdown voorstelde. De Franse president Emmanuel Macron zei op zijn beurt maandag dat die afbouw moet gebeuren met “veel organisatie”, “kalmte”, “pragmatisme en goede wil”.