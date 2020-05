Voor het eerst in bijna twee maanden geen coronadoden in Limburgse ziekenhuizen

Hasselt - Goed nieuws vanuit de ziekenhuizen: voor het eerst in bijna twee maanden is er in de Limburgse ziekenhuizen geen enkel nieuw corona-overlijden te betreuren. Minstens 1.152 coronapatiënten mochten in Limburg het ziekenhuis al verlaten.

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

Het coronavirus verliest niet alleen aan kracht in Limburg - met minder nieuwe besmettingen tot gevolg -, het virus is ook minder dodelijk. Voor het eerst sinds de coronacrisis op 16 maart een eerste coronadode in onze ziekenhuizen eiste, worden er vanuit de Limburgse ziekenhuizen geen nieuwe corona-overlijdens gemeld. Ter vergelijking: tijdens de piek van de crisis in Limburg stierven er in onze ziekenhuizen liefst 19 coronapatiënten op één dag.

Opmerkelijk is ook dat verschillende ziekenhuizen in Limburg al enkele dagen geen coronapatiënten meer moesten afgeven. Zo staat in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt de teller van het aantal corona-overlijdens al vijf dagen op 88. Het Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik had zelfs de afgelopen zes dagen geen enkel corona-overlijden meer te betreuren. In het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder stierf de afgelopen zes dagen nog één coronapatiënt.

In totaal stierven in de Limburgse ziekenhuizen al minstens - voor het Mariaziekenhuis in Pelt zijn er sinds 15 april geen cijfers meer bekend - 369 coronapatiënten. Hoopvol nieuws: in totaal mochten in Limburg al 1.152 coronapatiënten het ziekenhuis verlaten.

LEES OOK. 27 nieuwe besmettingen in Limburg, laagste aantal tot nog toe

LEES OOK. Daling zet zich voort: “Al twee dagen onder 100 hospitalisaties per dag, dat is heel goed nieuws”