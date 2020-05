Koppel kondigt zwangerschap aan met een eigen aflevering van ‘Star Wars’

Vandaag is het 4 mei. Een doodgewone maandag, tenzij je een gigantische Star Wars-fan bent. De fans van ’s werelds populairste scifi-franchise kozen die dag uit als hun jaarlijkse feestdag omdat 4 mei in het Engels (“May the Forth”) naadloos in ‘May the Force be with you’ past, de beroemde gelukwens van jedi in het sterrenstelsel ver, ver weg.

Van die gelegenheid maakte dit Amerikaanse koppel gebruik om een bijzondere disturbance in The Force aan te kondigen: dat ze in blijde verwachting zijn van een nieuwe ‘Star Wars’-fan. Dat deden ze met een eigen aflevering van The Mandalorian, de Star Wars-reeks die ons pas te zien zal zijn zodra Disney zijn streamingdienst Disney+ in België lanceert. Misschien in de herfst van 2020, wanneer dit koppel een tweede Baby Yoda op de wereld zet?