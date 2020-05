Een Genkenaar hangt een celstraf van 12 maanden boven het hoofd na een vechtpartij in discotheek Universal in Hasselt. Een twintiger uit Heusden-Zolder liep daarbij een oogblessure op.

De vechtpartij deed zich voor op 14 oktober 2016. In de Hasseltse rechtbank deden maandag verschillende versies de ronde over de aanleiding: van een discussie op het toilet over stoerdoenerij tot het ...