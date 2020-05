Prins William weigerde jarenlang te trouwen met zijn Kate, hoe verliefd hij ook op haar was

Prins William en Kate Middleton leerden elkaar kennen aan de universiteit en werden daar dolverliefd op elkaar, maar hij wachtte tot ze 29 was om met haar te trouwen. Volgens royaltywatcher Katie Nicholl had hij daar echter een goede reden voor.

Prins William (37) en Kate Middleton (38) leerden elkaar in 2001 kennen aan de St. Andrews University in Schotland, maar hielden hun relatie jarenlang grotendeels verborgen. Het was pas in 2006 dat ze voor het eerst samen verschenen op een officiële gelegenheid en het duurde uiteindelijk tot oktober 2010 voor hij haar ten huwelijk vroeg in Kenia. Dat het bijna tien jaar duurde voor hij de grote vraag stelde, komt volgens royaltywatcher Katie Nicholl doordat William niet dezelfde fout wilde maken als zijn vader.

Naar verluidt werd de jonge prins onder druk gezet door zijn eigen familie en de pers om met Kate te trouwen, maar hij wilde niets overhaasten en wachten tot hij er helemaal klaar voor was. “Hij wist dat zijn vader Charles zelf onder druk was gezet om met Diana te trouwen omdat ze als de geschikte bruid werd gezien. We weten allemaal hoe dat geëindigd is en hij was vastberaden om niet hetzelfde pad te bewandelen”, zegt Nicholl, die zelfs een boek schreef over de romance tussen William en Kate.

Maar eind goed al goed, want ze huwden op 29 april 2011 in Westminster Abbey in Londen. Het koppel vierde enkele weken geleden nog zijn negende huwelijksverjaardag.