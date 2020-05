Houthalen-Helchteren - Ondertussen is er alweer een held opgedoken bij Don Bosco Helchteren: Vincent Wyers van 4HT zorgt er tijdens deze lockdown voor dat iedereen aan zijn etenswaren geraakt. Dagelijks gaat hij aan de slag in de Carrefour market in Lummen. Hij zorgt ervoor dat alle rekken tegen de avond netjes gevuld zijn zodat de winkel in volle glorie kan openen. Ondertussen zorgt hij ervoor dat al zijn taken voor school netjes afgewerkt en voor de deadline ingediend worden.