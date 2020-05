VDAB lanceert online cursus 'Veilig van je kot naar je werk'

Hasselt-Centrum

Hasselt - Op vraag van minister van Werk Hilde Crevits lanceert VDAB vandaag een nieuwe online cursus ‘Veilig van je kot naar je werk’. De cursus is gratis beschikbaar op vdab.be/veilig-naar-je-werk en is bedoeld voor werknemers van alle bedrijven en organisaties die terug opstarten.

Vandaag en in de komende weken starten veel bedrijven hun activiteiten weer op. Dat betekent dat ook heel wat werknemers terug naar de werkvloer zullen gaan. Al zal dat bij sommigen met wat ongerustheid gepaard gaan. Hoe hou je het in coronatijden veilig voor werknemers en klanten? In de nieuwe online cursus van VDAB ‘Veilig van je kot naar je werk’ kunnen werknemers de algemene richtlijnen en specifieke maatregelen op het werk ontdekken.

De cursus is gebaseerd op de 'Generieke gids om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan' van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De maatregelen die van toepassing zijn op de handelingen van de werknemer, worden kort en overzichtelijk getoond in de cursus zodat werknemers heel gericht en snel kunnen nagaan wat ze moeten weten om veilig terug aan de slag te gaan.

Vele werknemers zullen met dezelfde vragen zitten: Hoe geraak ik veilig op mijn werk? Wat met de omgang met collega’s en klanten? En waar moet ik op letten in gemeenschappelijke ruimtes? De cursus biedt antwoorden op deze en andere vragen in korte blokken die je afzonderlijk of na elkaar kan doornemen. Werknemers kunnen wat ze leren meteen toepassen op hun dagelijkse handelingen naar en op het werk. Zo kan iemand die vertrekt naar het werk, snel nakijken wat de maatregelen zijn om veilig naar het werk te gaan. Wie wil, kan op het eind van de cursus een korte quiz doen om te testen hoe goed hij of zij de maatregelen intussen kent.

“We hopen dat deze cursus ertoe kan bijdragen dat veel mensen met een geruster gemoed terug aan het werk kunnen gaan”, zegt Tinne Lommelen, directeur VDAB Limburg. “Het doornemen van de cursus neemt niet zoveel tijd in beslag en de cursus is opgedeeld in verschillende modules. Je kan dus perfect regelmatig je geheugen opfrissen.”