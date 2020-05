OPROEP. Wie heeft de mooiste, grootste of meest interessante verzameling van Limburg?

Hasselt - Na ruim zeven weken lockdown hebben verzamelaars tijd genoeg gehad om hun collectie te ordenen, af te stoffen of te fatsoeneren. Voor een reportagereeks zijn we op zoek naar vijf Limburgers met de mooiste, grootste of meest unieke verzameling.

Haast even besmettelijk als het coronavirus is de verzamelmicrobe. Verwoede collectioneurs worden voor helemaal opgeslorpt door hun hobby, de zoektocht naar ontbrekende verzamelstukken wordt soms een levenswerk. Postzegels, sigarenbandjes, bidprentjes of oude munten, dat zijn de klassiekers. Maar u kunt het zo gek niet bedenken of iemand verzamelt het wel. Van luciferdoosjes, vingerhoedjes, bierglazen, suikerklontjes en speelkaarten tot strips, filmposters, balpennen, Tiroolse koekoeksklokken of oldtimers. Van vinylplaten tot zelfs hele jukeboxen.

De Amerikaan Jeff Lebo beschikt wellicht over de grootste verzameling bierblikjes ter wereld. Foto: RR

Verzamel jij alle attributen van een Limburgse brouwerij of beperk je je tot erotische postkaarten uit de 19de eeuw? Heb jij een berg Pokémonspulletjes of vitrinekasten vol Swarovskikristal? Paniniboeken sinds de jaren stilletjes tot nu, speelgoedautootjes van Matchbox of Dinky Toys, of zeldzame militaria-objecten? You name it.

Het Belang van Limburg is op zoek naar Limburgers die een mooie, unieke of grote verzameling bezitten en daarover gedreven kunnen vertellen. Ben jij zelf zo’n verzamelaar of ken je zo iemand, stuur dan vóór vrijdag 8 mei een mailtje met contactgegevens en een beschrijving - liefst met foto - van de collectie naar hier@reageren.be.