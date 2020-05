Rebel Wilson deelt sensuele foto’s uit haar kot

Ook Rebel Wilson (40) brengt dezer dagen haar tijd door in quarantaine. De ‘Pitch perfect’-actrice houdt zich in al die vrijgekomen tijd blijkbaar bezig met sexy fotoshoots. Het resultaat daarvan deelde ze op Instagram.

Alleen thuis in lockdown zitten, het doet gekke dingen met bepaalde mensen en daar lijkt Rebel Wilson niet aan te ontkomen. De Australische actrice verblijft momenteel in haar huis in Sydney en deelt op Instagram regelmatig filmpjes en foto’s van haar bezigheden. Zo postte ze enkele beelden van haar dansles en oefeningen in de fitness, maar ze trakteerde haar bijna acht miljoen volgers ook op een bijzondere fotoshoot.

Zaterdag verscheen er op sociale media namelijk een reeks foto’s van de actrice in allerlei sexy poses. “Ik noem deze fotoreeks At Home with Rebel”, schreef ze erbij. Maandag volgde dan nog een extra kiekje omdat ze naar verluidt zoveel enthousiaste reacties had gekregen van haar fans.

Wilson, die in de ‘Pitch perfect’-films de rol van ‘fat Amy’ speelt, blaakt duidelijk van zelfvertrouwen. Enkele maanden geleden raakte bekend dat ze al twintig kilo was verloren sinds ze meer op haar gezondheid was gaan letten.