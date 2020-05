Geen Met Gala, maar dit waren de meest spectaculaire jurken van de voorbije jaren

Door de coronacrisis dit keer ook geen Met Gala. De jaarlijkse hoogmis van de modewereld zou normaal op 4 mei plaatsvinden, maar om de pijn te verzachten lijsten we enkele van de meest extravagante looks van de voorbije edities op.

Het Met Gala in New York krijgt elk jaar een thema en van de vele genodigden wordt ook verwacht dat ze zich daar naar kleden. Dat levert soms spectaculaire resultaten op en zeker de laatste jaren volgden de extravagante outfits elkaar in sneltempo op. Wij kozen de tien spectaculairste uit waar achteraf nog dagen en zelfs jaren over werd gesproken.

1. Rihanna in 2015

Rihanna had in 2015 een jurk aangetrokken van Guo Pei. Het thema van dat jaar was ‘China: Through the Looking Glass’ en ze kreeg dan ook veel lof omdat ze voor een Chinese ontwerper had gekozen. Maar de jurk met ellenlange sleep ging ook al snel viraal en werd in een mum van tijd omgedoopt tot de omeletjurk.

Foto: ISOPIX

2. Beyoncé in 2015

De jurk van Beyoncé liet in 2015 nogal weinig aan de verbeelding over. Ze droeg een nude, doorzichtig exemplaar van Givenchy dat op strategische plaatsen bezet was met kleurrijke diamanten. Ze maakte daarmee voor eens en voor altijd duidelijk dat zij nog altijd de sterke vrouw was achter Jay-Z. Het jaar daarvoor speelde zich namelijk op dezelfde plaats het fameuze liftincident af waarbij haar man ruzie maakte met haar zus Solange. Aanleiding daarvoor zou zijn ontrouw zijn geweest.

Foto: ISOPIX

3. Madonna in 2016

Madonna ging in 2016 letterlijk met de billen bloot op de rode loper aan het Metropolitan Museum. De popster droeg een ensemble dat langs de achterkant helemaal doorzichtig was, ook al van Givenchy. Het paste dan wel niet meteen in het thema ‘Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology’, maar veelbesproken was haar outfit zeker en vast.

Foto: ISOPIX

4. Cara Delevingne in 2017

Het Met Gala van 2017 stond helemaal in het teken van Rei Kawakubo van Comme des Garçons, maar Cara Delevingne had eerder een andere outfit in gedachten. Ze daagde op in een glinsterend broekpak van Chanel met duizelingwekkende decolleté, maar nog het meest opvallend was haar in het zilver gespoten hoofd bezet met diamanten.

Foto: ISOPIX

5. Rihanna in 2018

Met het thema ‘Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination’ waren de religieuze verwijzingen in de outfits op het Met Gala in 2018 nooit ver weg. Rihanna daagde zelfs op als niemand minder dan de paus, inclusief indrukwekkende mijter. Een look uit de hoed van Maison Margiela.

Foto: ISOPIX

6. Blake Lively in 2018

De jurk die alle hoofden deed draaien in 2018? Die van Blake Lively. Het ontwerp van Versace kostte meer dan zeshonderd uur om te maken, vooral door het vele borduurwerk dat in de sleep kroop. Door de lange pinnen in haar haren leek het bovendien alsof er een aureool om haar hoofd zweefde.

Foto: ISOPIX

7. Lady Gaga in 2019

Lady Gaga ging in 2019 gewoon uit de kleren op de rode loper aan het Metropolitan Museum. Ze gooide de enorme fuchsia jurk van zich af en poseerde uiteindelijk in lingerie op de trappen. In totaal passeerden niet minder dan vier outfits van de hand van Brandon Maxwell de revue.

Foto: ISOPIX

8. Katy Perry in 2019

Katy Perry vergezelde haar collega-Hollywoodsterren in 2019 in de gedaante van een... kandelaar, inclusief werkende lampjes. Het ging om een ontwerp van Jeremy Scott voor Moschino. Op Twitter werden er al snel vergelijkingen gemaakt met de kandelaar Lumière uit de film ‘Belle en het beest’.

Foto: ISOPIX

9. Cardi B in 2019

Cardi B was in 2019 van kop tot teen gekleed een bloedrode jurk van Thom Browne. Aan de jurk was meer dan 2.000 uur gewerkt door liefst 35 mensen. Dat kwam onder meer omdat er zo’n 30.000 veertjes in het ontwerp kropen. Toch werd de jurk op Twitter door de mangel gehaald. Volgens heel wat fans leek de rapper namelijk op een plas menstruatiebloed.

Foto: ISOPIX

10. Billy Porter in 2019

Acteur Billy Porter werd in 2019 op een bed naar binnen gedragen door zes mannen in bloot bovenlijf, een stevige knipoog naar het oude Egypte. Hij droeg een catsuit met enorme vleugels van The Blonds. Een hoofddeksel van 24 karaat goud maakte het ensemble af.