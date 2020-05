Huisartsen niet bevoorraad met afnamewissers en beschermingsmateriaal: “Betreurenswaardig”

De individuele huisartsen zijn helemaal niet bevoorraad met afnamewissers en beschermingsmateriaal, om vanaf maandag te starten met het afnemen van COVID-19-testen. Dat werd maandag vernomen bij Marc Moens, erevoorziter van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS).

De federale taskforce voor de coronacrisis kwam vorige week donderdag overeen met de huisartsenorganisaties dat zij mee zullen instaan voor het testen van vermoedelijk besmette patiënten op COVID-19. Dit weekend zouden zij voldoende beschermingsmateriaal geleverd krijgen om vanaf maandag/vandaag de testen af te nemen.

“De triagecentra zijn goed bevoorraad. Daar zijn voldoende afnamewissers en voldoende beschermingsmateriaal aangekomen. Maar individuele huisartsen zijn helemaal niet bevoorraad”, zegt Moens.

Server niet op punt

De individuele artsen kunnen volgens Moens testen afnemen als ze zich via hun eigen laboratoria kunnen bevoorraden met de juiste wissers. Ook beschermingsmateriaal als een face shield en overjas moeten ze zelf proberen aan te kopen. “Ik kan alleen maar betreuren dat individuele huisartsen niet geholpen zijn”, stelt hij.

Voorts staat de geïnformatiseerde doorstroming van de testresultaten via de COVID19-server die de overheid heeft opgezet nog niet helemaal op punt, volgens de erevoorzitter. Het probleem doet zich voor als patiënten naar een triagecentrum gaan, en daar getest worden door een arts die werkt met een van de laboratoria van het nationaal platform. Om die testresultaten in het globaal medisch dossier van de patiënt te krijgen, is er nu nog een manuele tussenkomst vereist. “Als we spreken van duizenden testen per dag, zijn die tussenstappen best te vermijden”, aldus Moens.