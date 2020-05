BBC: “Manchester United-verdediger Marcos Rojo al rokend gefilmd tijdens poker met vrienden”

Verdediger Marcos Rojo moet het bij de Engelse topclub Manchester United komen uitleggen nadat op sociale media beelden waren opgedoken - intussen weer verwijderd - waarin hij al rokend te zien was tijdens een rondje pokeren met vrienden, zo meldde de Britse openbare omroep BBC maandag.

De dertigjarige Rojo wordt dit seizoen door United uitgeleend aan het Argentijnse Estudiantes, in een zoektocht naar meer speelgelegenheid. Sinds half maart ligt de competitie er echter stil en intussen werd ook al een definitieve stopzetting afgekondigd. In Argentinië is er immers een stevige lockdown van kracht om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, en die is nog geldig tot 10 mei. Door deelname aan de pokerwedstrijd, was Rojo dus in overtreding van de geldende lockdownmaatregelen.

Rojo is de zoveelste in een rijtje Premier League-spelers die een berisping van hun club kregen omdat ze de maatregelen niet respecteerden. Onder meer Jack Grealish, Kyle Walker en woelwater Moise Kean gingen hem voor.