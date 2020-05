27 nieuwe besmettingen in Limburg, laagste aantal tot nog toe

Hasselt - De afgelopen 24 uur hebben in Limburg 27 mensen positief getest op het coronavirus. Dat is het laagste aantal sinds de uitbraak van de crisis. Ook nationaal is er een dalende trend van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames en overlijdens. “Dit is heel goed nieuws”, zegt viroloog Steven Van Gucht.

Het coronavirus verliest duidelijk aan kracht in onze provincie. De afgelopen 24 uur hebben in Limburg 27 mensen positief getest op het virus. Dat is het laagste aantal sinds de uitbraak van de crisis. Zondag werden er nog 42 nieuwe besmettingen gemeld, zaterdag waren er dat 35. Dat het aantal nieuwe besmettingen zo laag ligt, is wellicht voor een stuk te verklaren door het welbekende weekendeffect, waarbij er op maandag doorgaans altijd minder nieuwe besmettingen worden gerapporteerd. Al is het wel duidelijk dat de coronacrisis in Limburg duidelijk in een dalende trend zit. In totaal zijn in onze provincie ondertussen 5.474 mensen met zekerheid besmet geraakt met het coronavirus. Dat betekent dat 63 op 10.000 inwoners in onze provincie al met het coronavirus in contact kwamen. We blijven daarmee de zwaarst getroffen provincie na West-Vlaanderen (45 op 10.000 besmet), Vlaams-Brabant (42 op 10.000), Oost-Vlaanderen (39 op 10.000) en Antwerpen (35 op 10.000).

59 nieuwe opnames

Ook op nationaal vlak bracht het onderzoeksinstituut deze ochtend goed nieuws. Zo blijft het aantal nieuwe ziekenhuisopnames - het belangrijkste cijfer voor de exitstrategie - verder dalen. De afgelopen 24 uur werden 59 nieuwe patiënten met Covid-19 in de ziekenhuizen opgenomen. “Al voor de tweede dag op rij daalt het aantal nieuwe ziekenhuisopnames en dat is heel goed nieuws”, zegt viroloog Steven Van Gucht. Op dit moment liggen er in onze ziekenhuizen in totaal 3.044 patiënten met een coronabesmetting, dat zijn er 12 minder dan gisteren. 655 coronapatiënten liggen nog op intensieve, een daling van 19. “Met 3.044 patiënten in de ziekenhuizen zitten we momenteel op de helft van het aantal ziekenhuisopnames tijdens de piek op 7 april”, zegt Steven Van Gucht. “Ook het aantal intensieve Covid-19-patiënten bedraagt nu ongeveer de helft van het aantal patiënten tijdens de piek op 8 april.” De afgelopen 24 uur werden er in ons land 16.929 testen uitgevoerd, wat 361 nieuwe besmettingen opleverde. “Dat aantal ligt lager dan tijdens de week, maar er werd ook minder getest”, zegt Van Gucht. “Tijdens een normale weekdag ligt het aantal testen tussen 20.000 en 25.000.” Met 80 nieuwe overlijdens staat de teller van aantal coronadoden in ons land ondertussen op 7.924.

Reproductiegetal

Ook positief is dat de zogenaamde R-waarde, de mate waarin zieke personen iemand anders besmetten, gezakt is. Het reproductiegetal bedraagt nu 0,6. “Aan het begin van de corona-epidemie lag dat cijfer nog op 2 à 3 en vorige week bedroeg het 0,7. Die verdere daling is dus goed nieuws en toont aan dat de epidemie nog verder aan het krimpen is”, zegt Steven Van Gucht, die erop wijst dat het belangrijk is dat die waarde onder de 1 blijft. “Op het moment dat die 1 of groter wordt, betekent dat de epidemie opnieuw aan kracht gaat winnen”, aldus Van Gucht.