Diest / Tessenderlo -

De politie Demerdal (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) heeft zaterdag rond 23.30 uur in een huis in Schoonaerde in Schaffen zes twintigers uit Diest en Tessenderlo betrapt die het samenscholingsverbod overtraden. De agenten gingen naar het huis na een klacht over nachtlawaai.