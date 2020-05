Nieuw idee om Premier League af te werken… in Australië

Wordt de Engelse Premier League in Australië afgewerkt? Een voetbalmakelaar en een plaatselijke senator maken zich sterk dat het afgelegen Perth een oplossing kan bieden voor de overige 92 wedstrijden in de hoogste klasse van het Engelse voetbal.

Het is Engels spelersmakelaar Gary Williams, zelf woonachtig in Australië, die met die oplossing kwam. “Ik heb al gesproken met mijn contacten bij Premier League-clubs en zij zien het wel zitten. Ook de autoriteiten hier zijn enthousiast”, vertelt hij in de Britse tabloid The Sun. Williams krijgt in zijn verhaal directe steun van de lokale senator Glenn Sterle uit Perth. “We hebben hier bijna geen nieuwe coronagevallen”, zegt die. “Onze Engelse vrienden zouden in quarantaine moeten na hun aankomst, maar als dat voorbij is, kunnen we er meteen aan beginnen.”

Het afgelegen Perth staat bekend als de sporthoofdstad van Australië en heeft vier stadions waar mogelijk gespeeld zou kunnen worden. De vraag is echter maar of het zover zou kunnen komen. Op zondag kreeg ook Mark McGowan, de premier van deelstaat West-Australie, al een vraag over een mogelijke verhuis van de Premier League naar Perth. Hij hield de boot echter af. “We hebben harde grenzen om mensen buiten te houden die geen Australiërs zijn. Als de Premier League contact met ons wil opnemen, hoor ik dat graag, maar ik denk dat er veel hindernissen zijn”, zei hij.

De Premier League is wanhopig op zoek naar een oplossing om de resterende 92 wedstrijden van het huidige seizoen nog af te werken en zich zo te verzekeren van het bijhorende tv-geld. Omdat Engeland zwaar getroffen is door het coronavirus, wordt daarom al luidop gesproken over een eventuele verhuis naar het buitenland. Qatar en Malta werden eerder al genoemd als mogelijke pistes.