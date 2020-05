Primeur voor Natuurhulpcentrum: jong dasje en vosje worden elkaars speelkameraadje

Oudsbergen - Bij gebrek aan een soortgenoot heeft in een jong dasje dat in het Natuurhulpcentrum is opgevangen, het gezelschap gekregen van een baby vos. “Het is een alternatief voor het pluche beertje dat we er normaal bijzetten”, zegt Sil Janssen.

Een jong dasje zit sinds een drietal weken in het Natuurhulpcentrum. En omdat er geen soortgenoten zijn binnengebracht, gingen de medewerkers op zoek naar gezelschap voor het diertje. “Een wild dier moet in deze fase meer zien dan alleen maar mensen. En omdat in de natuur dassen en vossen soms ook samen spelen, leek ons dit een goede match. Een jong vosje is veel fijner dan het gebruikelijke knuffeldiertje dat wij erbij leggen. Het geeft warmte, speelt mee, enzovoort. En de twee kunnen het goed met elkaar vinden. Het is fijn om te zien hoe ze zich amuseren.” Op termijn gaan de twee sowieso gescheiden worden. “We gaan er vanuit dat er nog wel jonge dasjes bijkomen. En dan kan de deze bij soortgenoten worden gezet. Maar tot dan, laten we hem bij het vosje zitten.”

Doneren

Intussen zijn ze in het Natuurhulpcentrum ook met de voorbereidingen voor als de maatregelen van corona worden versoepeld, gestart . “Als de winkels open mogen, kan de winkel hier ook opnieuw open. We hebben al een scherm klaarstaan zodat onze medewerkers en de bezoekers veilig zijn. Maar ook kan de winkel open we krijgen bijlange niet de ‘normale’ middelen binnen. En we vrezen ook een beetje dat onze opendeurdagen in september, toch een van onze grootste bronnen van inkomsten, die jaar niet kunnen plaatsvinden. Daarom gaan we op zoek naar alternatieven om geld in het laadje te krijgen. Een van die pisters is nu om via facebook aan de mensen te vragen of ze ons willen helpen daar geld te doneren. Kwestie dat het financiële verlies niet te groot wordt.”