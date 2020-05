Daling zet zich voort: “Al twee dagen onder 100 hospitalisaties per dag, dat is heel goed nieuws”

In de voorbije 24 uur zijn in ons land 80 nieuwe overlijdens geteld. De dalende trend wordt daarmee opnieuw voortgezet. Dat is bekendgemaakt op de persconferentie van het Crisiscentrum, die sinds deze week op maandag, woensdag en vrijdag gehouden wordt in plaats van elke dag.

Er werden 59 mensen opgenomen in het ziekenhuis, 69 mensen verlieten het ziekenhuis.

Opvallend cijfer: de voorbije 24 uur kwamen er 361 besmettingen bij. Ook op dat vlak is dus duidelijk een daling merkbaar. 175 van die besmettingen is afkomstig van de tests in woonzorgcentra.

“Heel goed nieuws”

“We zitten al twee dagen onder de 100 hospitalisaties per dag, dat is heel goed nieuws”, zei viroloog Steven Van Gucht. “Mogelijk is er wel een weekendeffect op de rapportering, dus we verwachten dat er de komende dagen wel nog wat zal stijgen. Maar de trends is alleszins heel gunstig.”

Van Gucht heeft ook duidelijk gemaakt dat mensen niet bang moeten zijn om naar de dokter te gaan met niet-coronagerelateerde klachten. “We hebben opgevangen uit internationale rapporten dat die vrees er is”, aldus Van Gucht. “En soms wachten mensen te lang om een arts of specialist te raadplegen, bijvoorbeeld bij verlies van gevoel in de arm of bloed in de stoelgang. Het is heel belangrijk dat u bij symptomen contact opneemt met de hulpdiensten. Als het nodig is, kan u dan bij uw huisarts op consultatie gaan. Alle maatregelen zijn daar genomen om het veilig te laten verlopen.”

“Kracht van virus kunnen terugdringen”

“De kracht van het virus hebben we de voorbije weken kunnen terugdringen”, zei Benoit Ramacker van het Crisiscentrum. “En ik besef dat er mensen zijn die vinden dat het versoepelen van de maatregelen niet snel genoeg gaat. Ik heb daar begrip voor. Maar we moeten beseffen dat het van ons gedrag afhangt hoe snel alles kan gaan.”