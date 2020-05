Off-White voor derde keer op rij populairste merk van het moment

Ontwerper Virgil Abloh mag zich in de handen wrijven, want zijn label Off-White is voor de derde keer op rij het populairste modemerk. Dat maakte modeplatform Lyst bekend.

De laatste twee kwartalen van 2019 en het eerste van 2020, dat zijn de drie opeenvolgende periodes waarin Off-White als populairste merk uit de bus kwam. Dat blijkt uit cijfers die Lyst heeft vrijgegeven. De rest van de top vijf wordt aangevuld door respectievelijk Balenciaga, Nike, Gucci en Prada. Opvallend is dat ook ‘onze’ Raf Simons op plaats zeventien prijkt.

De ranking van Lyst is gebaseerd op eigen data van het modeplatform, maar ook van Google en de eigenlijke verkoop van ontwerpen. “De Lyst-index voor het eerste kwartaal weerspiegelt een periode die voor het grootste deel allesbehalve business as usual was in Azië, Europa en Noord-Amerika”, klinkt het. Het valt dus nog af te wachten hoe het volgende kwartaal er zal uitzien, nadat de hele wereld in lockdown is gegaan.

Off-White werd in 2012 opgericht door de Amerikaanse ontwerper Virgil Abloh. Het luxueuze streetwearlabel staat bekend voor zijn vele samenwerking met onder andere Nike en Ikea en katapulteerde Abloh naar de top van de modewereld. Sinds 2018 is hij ook verantwoordelijk voor de mannencollectie bij Louis Vuitton.