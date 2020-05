Met dit geheime ingrediënt wordt je guacamole nog veel smeuïger

Op 5 mei wordt in Mexico en de VS Cinco de Mayo gevierd en dus is het ideale moment aangebroken om ook bij ons nog eens de guacamole boven te halen. Om die extra smeuïg te maken, heeft de Amerikaanse culinaire website Delish een geheim in petto: mayonaise.

Cinco de Mayo wordt in Mexico en de VS normaal gevierd met optochten, muziek en natuurlijk veel en lekker eten. En dus mag ook guacamole zeker niet ontbreken. Je kunt zelf meevieren in je kot door er een flinke pot van op tafel te zetten, vergezeld van een handvol tortillachips.

Normaal bevat het recept voor guacamole natuurlijk avocado, een beetje limoensap voor het zure en om verkleuring tegen te gaan, wat koriander en ui en een pepertje voor wat extra pit, maar volgens de culinaire website Delish is mayonaise het geheime ingrediënt bij uitstek om je guacamole net dat tikkeltje extra te geven. En laat dat nu net een item zijn dat je ongetwijfeld in elke koelkast terugvindt. Makkelijk toch?

Ingrediënten:

drie avocado’s

½ kleine ui

handvol koriander, gesneden

1 jalapeño

olijfolie

sap van twee limoenen

½ tl zout

1 el mayonaise