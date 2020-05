WK zwemmen verplaatst naar mei 2022

De wereldkampioenschappen zwemmen in het Japanse Fukuoka worden van 13 tot 29 mei 2022 gehouden, zo maakte de Internationale Zwemfederatie FINA maandag bekend.

Het WK zwemmen in Fukuoka stond eerder in de zomer van 2021 op het programma, maar moest wijken omdat de Olympische Spelen van Tokio uitgesteld werden vanwege de coronapandemie. Na overleg met alle betrokkenen kwam mei 2022 uit de bus. “We twijfelen er niet aan dat de zwemmers dan in de beste omstandigheden aan het WK kunnen deelnemen”, bekende FINA-voorzitter Julio Maglione. “Met het vastleggen van deze datum hopen wij toch voor wat duidelijkheid te zorgen voor atleten in deze onzekere tijden.”